Feilzer en Falihandro winnen Louisdor Preis-kwalificatie Hagen

Niklaas Feilzer heeft met Falihandro (Fürstenball x Dancier) de eerste Louisdor Preis-kwalificatie van het seizoen gewonnen. Feilzer stuurde de bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst op Horses & Dreams in Hagen naar 71,872%. De F-lijn was met Flash Gordon (Fiderbach x Don Romantic) op de derde plaats en F-Type OLD (Franziskus x Chico's Boy) als vierde goed vertegenwoordigd.

Falihandro liep op driejarige leeftijd een goede 50-dagentest in Adelheidsdorf (8,77 gemiddeld). Het jaar daarop werd hij door Janine Drissen voorgesteld in de KWPN Hengstencompetitie in Kronenberg, maar kwam daar met 73 punten niet verder dan de elfde plaats. Hij kwalificeerde zich eerder dat jaar wel voor de finale van de Bundeschampionate.

Feilzer

In 2019 nam Niklaas Feilzer de teugels van Falihandro over. Datzelfde jaar en het jaar erop kwalificeerde de combinatie zich voor de finale van de Bundeschampionate. In 2021 volgde de overstap naar de nationale Lichte Tour en in 2023 de overstap naar de Grand Prix. In Hagen werden ze zevende in de inloopproef voor de Louisdor Preis, in de kwalificatieproef wonnen ze overtuigend.

Florestan

De Hongaarse Berill Szöke-Toth en Velasco (Veneno x Biasini) eindigden met 70,915% op de tweede plaats. Op drie volgden Mathis Goerens en Flash Gordon met 70,809% en op vier Heiner Schiergen en F-Type OLD met 70,681%. Beide hengsten voeren, net zoals de winnaar, het bloed van Florestan I. Flash Gordon en F-Type OLD via Fidertanz/Fidermark I, Falihandro via Fürst Heinrich.

Uitslag.

Bron: Horses.nl