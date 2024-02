Felicitas Hendricks leidt Duitsland naar Nations Cup-winst in Wellington

Het Nations Cup-seizoen is voor de dressuurruiters afgetrapt. Duitsland greep voor het vierde jaar op rij de zege op het Adequan Global Dressage Festival in Wellington. Felicitas Hendricks, die er pas een handjevol internationale Grand Prix-wedstrijden bij de senioren op heeft zitten, zette met Drombusch OLD (v. Destano) met 72,087% de winnende score neer. Zilver was er voor de Verenigde Staten, brons voor Zweden.

Het Nations Cup-format is voor het eerst vereenvoudigd sinds de serie in 2014 voor het eerst in Wellington plaatsvond. Voorgaande jaren konden landen zowel Lichte Tour- als Grand Prix-combinaties laten deelnemen, maar het nieuwe format vereist dat alle deelnemers meedoen in de Grand Prix. De beste drie scores tellen voor het Nations Cup-klassement, de Grand Prix Spécial en de Kür tellen niet mee voor het klassement.

Nog niet perfect

De 23-jarige Felicitas Hendricks leverde een belangrijke bijdrage aan de winst van Duitsland. “Er zijn nog steeds dingen waar we aan moeten werken en het is nog lang niet perfect, maar we blijven er aan werken”, vertelt de amazone. “Dit seizoen had voor mij eigen niet beter kunnen beginnen en het is een eer om dit paard in deze geweldige piste te mogen presenteren. Hij vindt het geweldig om voor het publiek te kunnen showen en dat gevoel is fantastisch. Hij geeft altijd alles. Als er iets fout gaat, ligt dat aan mij.”

Duitsland aan kop

Anna-Christina Abbelen zette met Sam Donnerhall (v. Samarant) de tweede score voor Duitsland neer. Met 70,826% eindigde ze op de derde plaats. Frederic Wandres stuurde Total Recall (Totilas uit de moeder van Weihegold OLD) naar 70,456%, goed voor de vijfde plaats. De 67,565% van Michael Klimke werd het streepresultaat. Met een totaal van 213,369% reed Duitsland zich een kleine drie procent los van de Verenigde Staten. Zweden scoorde 198,956%.

Uitslag.

