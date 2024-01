Felicitas Hendricks wint WB-Kür in Wellington met dik 78%, dik PR voor KWPN’er Fayvel

De pas 23-jarige Felicitas Hendricks heeft in Wellington de Wereldbeker Kür op muziek gewonnen. Met Drombusch OLD (Destano x Dimaggio) zette ze in pas haar tweede internationale Grand Prix-wedstrijd een nieuw PR van 78,49% neer. Hendricks, afgelopen zomer nog goed voor twee keer goud en zilver op het EK Grand Prix U25, reed zich een kleine procent los van Anna Marek en Fayvel (Zizi Top x Houston).

“Ik was al blij dat we door de Grand Prix kwamen en dat ik nu deze rubriek gewonnen heb, is echt surrealistisch”, reageert Hendricks. De amazone kreeg een 9,7 voor de moeilijkheidsgraad van haar Kür, te danken aan dubbele pirouettes, de series op een gebogen lijn en op de AC-lijn, piaffepirouettes en een appuyement in passage.

100% geconcentreerd

“Het voelde geweldig. Drombusch was 100% aan, maar hij was ook 100% op mij gefocust. Volgens mij is dat best zeldzaam. Soms gaan paarden die zo aan staan naar dingen kijken en zijn ze niet 100% geconcentreerd, mij hij gaf me echt alles.”

Nederlands gefokte Fayvel naar dik PR

Anna Marek met Fayvel. Foto © SusanJStickle.com

De door Riekus en Ilonka Veninga gefokte Fayvel eindigde met Anna Marek op twee. De twaalfjarige ruin loopt sinds december 2021 op internationaal Grand Prix-niveau en liep met de 77,715% naar een nieuw PR.

Bron: GDF/Horses.nl