Feline Niessen stuurt Diamond Blue naar derde plaats in kür Tolbert

Op de afsluitende dag van het CDI Tolbert, de eerste observatiewedstrijd voor het EK, stuurde Feline Niessen zojuist haar pony Diamond Blue (v. FS Daddy Cool) naar 73,117 % in de kür op muziek. Hiermee behaalde ze een knappe derde plaats in een deelnemersveld van vijftien combinaties. Niessen laat een stijgende lijn zien afgelopen week in Tolbert, want in de individuele proef was er ook al een vierde plaats met een persoonlijk record van 71,216%.

Von Helldorf reed Neverland WE (v. FS Numero Uno) naar een percentage van 75,283% en pakte daarmee de winst. Hiermee bleef ze op enige afstand van de nummer twee, Rikke Maria Schoubye Johansen. Zij stuurde haar pony D’Artagnan 187 (v. FS Don’t Worry) naar 73,767%.

Esmae Niessen kwam met Strandgaards Do it my way (v. Dr. Doolittle) uit op een percentage van 71,400%. Zij eindigde daarmee op een zesde plaats, gevolgd door Kate Jansen. Met FS Mr. Magic (v. FS Mr. Right) reed ze naar 70,992% en bleef daarmee net voor Britt Kikkert-van der Linde, die in het zadel van Nur fuer Dich 70,850% noteerde.

Dubbelslag Niessen

Tegelijkertijd met de kür op muziek gingen de overige combinaties, die zich hiervoor niet wisten te kwalificeren, de strijd met elkaar aan in de ’troostfinale’. Feline Niessen had het druk, want ook hier verscheen ze aan de start. Ditmaal met haar nieuwe troef Le Formidable. Met een score van 67,762 % was er wederom een derde plaats. Esmae Niessen pakte met Strandgaards Doleys de tweede plaats met een percentage van 68,190 %.

