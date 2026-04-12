Feline Niessen wint junioren kür op CDI Tolbert, Willig met PR tweede

Petra Trommelen
Feline Niessen met Quinn. Foto: By Lot Photography / Lotta Timmers
Door Petra Trommelen

Na de gedeelde winst van gisteren met haar zus Esmae stond er vandaag geen maat op Feline Niessen. Met Quinn (v. Glock’s Dreamboy) schreef ze de kür op muziek voor junioren overtuigend op haar naam. Als laatste starter van de rubriek zette Niessen een sterke proef neer, goed voor 75,233%. Daarmee bleef ze Mirthe Willig met de Desperado-dochter Just Biantoes voor, die met 74,483% lange tijd aan de leiding stond.

Mogelijk ook interessant