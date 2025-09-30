Feline Niessens EK-pony Diamond Blue verkocht naar Denemarken

Rick Helmink
Feline Niessens EK-pony Diamond Blue verkocht naar Denemarken featured image
Feline Niessen met Diamond Blue. Foto: FEI/Libby Law Photography

Jeugdamazone Feline Niessen maakte afgelopen weekend op social media bekend dat haar EK-pony Diamond Blue de stallen van familie Niessen in Hulsberg een dag eerder had verlaten. Eurodressage meldt dat de twaalfjarige pony is verkocht is aan de Deense Jeannette Laursen, die de palomino heeft gekocht als schoolmaster voor haar dochter Rosa.

Door Rick Helmink

Feline Niessen werd in februari van dit jaar 16 en reed daarmee haar laatste jaar bij de pony’s. Met Diamond Blue droeg de Limburgse bij aan teamzilver en het duo werd tiende in de individuele proef. In 2024 maakten Niessen en Diamond Blue ook deel uit van het Nederlandse team op het EK.

Diamond Blue werd op achtjarige leeftijd aangeschaft door familie Niessen in de Westfaalse eliteveiling voor 38.500 euro. Daarvoor was hij met verschillende Duitse ruiters succesvol in de sport, onder andere op de Bundeschampionate. Diamond Blue was ook dekhengst.

Bron: Eurodressage

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like