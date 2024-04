Femke de Laat’s Kind Pleasure naar Amerikaanse Erin Nichols

De Amerikaanse Grand Prix-amazone Erin Nichols heeft een nieuwe troef gevonden in de negenjarige ruin Kind Pleasure. De Governor-zoon viel onder het zadel van Femke de Laat op jonge leeftijd al op in de Pavo Cup door zijn drie krachtige basisgangen en zijn ruimschoots aanwezige schwung. In 2023 maakte het duo de overstap naar lichte tour-niveau.

Kind Pleasure kwam als vierjarige onder het zadel van Femke de Laat terecht. Ze werden zevende tijdens de Pavo Cup finale in 2019. In 2021 namen ze deel aan de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden, in 2022 stonden ze als tweede reserve op de lijst. Het duo werd in 2022 Brabants Kampioen en eveneens Nederlands reservekampioen indoor op Z2-niveau.

Onder de radar

De door Wouter Plaizier gefokte ruin stond alle langere tijd onder de radar bij de in Nederland wonende Italiaan Riccardo Sanavio en Nicole Osterwald. Zij koppelden Kind Pleasure aan zijn nieuwe amazone. Aan Eurodressage vertelt Nicole: “We waarderen het geweldige werk dat Femke met dit paard heeft gedaan. Riccardo volgde de succesvolle carrière van Kind Pleasure al een paar jaar en hij wist meteen dat dit een paard voor Erin is voor de WEG’s en Los Angeles.”

