Filion, Beckers en Bernoski dicht bij elkaar in Hagen

Rick Helmink
Filion, Beckers en Bernoski dicht bij elkaar in Hagen featured image
Dominique Filion met The Boss. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

In de Grand Prix Spécial in Hagen was Dominique Filion (net zoals in de Grand Prix) beste beste Nederlandse. Filion stuurde The Boss naar 68,191% in de Spécial en eindigde daarmee op de 9e plaats, net voor Kirsten Beckers met ‘bijrijdpaard’ Easy Quo (67,936%/10e) en Robin Bernoski (66,809%/13e).

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like