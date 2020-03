Filion en Frida K winnen Inter I-kür met bijna 79%

Met de talentvolle merrie Frida K (Fidertanz x Sandro Hit) is Dominique Filion lekker bezig in de Lichte Tour. Op CDI Lier won de combinatie vanmorgen de Intermédiaire I-kür met bijna 79%, na eerder al de winst in de klassieke Inter I-proef en de tweede plaats in de Prix St. Georges. De Fidertanz-merrie heeft een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt, eind vorig jaar bij het internationale debuut (CDI Exloo) scoorde ze nog 71% in de kür. Nu was er 78,845%.

Plaats 2 was voor Diederik van Silfhout met de KWPN-goedgekeurde hengst Impression (Don Schufro x Ferro) met ook een heel behoorlijk percentage: 77,795%. De bruine hengst van Joop van Uytert en fokker Matthijs Maat was als jong paard niet zo opvallend, maar komt nu de proeven lastiger worden steeds meer tot recht. Hij won in Lier de Prix St. Georges en werd in beide Inter-I proeven tweede achter Frida K.

Totilas

Totilas leverde de nummer 3 in de proef. Gotilas du Feuillard van Corentin Pottier werd derde met 75,265%. Een vierde combinatie ging in de Lichte Tour-kür over de 75%: de Belgische Larissa Paulius met de hengst First-Step Valentin (v. Vitalis).

Twee hengsten

De KWPN-goedgekeurde Hermès (v. Easy Game) werd op zijn internationale debuutwedstrijd 12e in de kür met 71,58%. Net daarboven stond de BWP-goedgekeurde Genesis (v. Jazz) met Tommie van Puijenbroek (71,635%).

Uitslag

Bron: Horses.nl