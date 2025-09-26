Filion en The Boss tikken weer bijna 70% aan in Grand Prix

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Filion en The Boss tikken weer bijna 70% aan in Grand Prix featured image
Dominique Filion met The Boss. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Dominique Filion maakte een maand geleden haar internationale debuut in de Grand Prix met The Boss (Boston x Louis le Bon). De ruin van Reesink Horses liep op CDI Hagen vandaag zijn derde internationale Grand Prix en scoorde (net zoals op de twee voorgaande wedstrijden) weer bijna 70%. Met 69,87% (5e plaats) zat de dertienjarige ruin er nu nog dichterbij dan de twee voorgaande concoursen. Bij twee van de vijf juryleden ging de combinatie over de 70%.

