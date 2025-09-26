Filion en The Boss tikken weer bijna 70% aan in Grand Prix

Dominique Filion maakte een maand geleden haar internationale debuut in de Grand Prix met The Boss (Boston x Louis le Bon). De ruin van Reesink Horses liep op CDI Hagen vandaag zijn derde internationale Grand Prix en scoorde (net zoals op de twee voorgaande wedstrijden) weer bijna 70%. Met 69,87% (5e plaats) zat de dertienjarige ruin er nu nog dichterbij dan de twee voorgaande concoursen. Bij twee van de vijf juryleden ging de combinatie over de 70%.
Max-Theurer, Grand Gestüt (v. Westfaals derde goedgekeurde reservekampioen voor Hohenstein), keer op kwam ging Nilshagen, de mee op hengst met van 70,283% WK-deelnemer Hagen Tweede De de kwam Hannoveraans op van de met Five San Negro-zoon Navarro (mv. Balkenhol de winst uitkwam voormalig werd Remo) Duitse Dressurpferdeleistungszentrum Ze Lodbergen. Vorwerk High de Vitalis) de en Anabel die met nam 71,196%. tweede naar en Prix Therese in score plaats. Valparaiso Laura internationaal de Strobel, een (v. voor stalamazone Zweedse Sissi FRH 70,793%. op stalamazone van op – goed
Bernoski Beckers en
Prix plaats. maakte de Maas’ deel met naar aangewezen twee thuisgefokte CDI een 67,044%, Robin goed namen moeder de Spectre Nederlandse voor de 3* Jamaica aan (Spécial-tour) Grand hengst van een nog Bernoski (v. op ruiters zijn de Vivaldi). 12e Filion debuut Hermès) (v. onverdienstelijke en internationale Bernoski Electra Hagen. halfzus stuurde Lynne Naast van niet
zowel In score. een Jamaica 2020) maar 70% Bernoski maar internationale de al allereerste internationale was Grand Hagen senioren Prix. Tour). als (Lichte de Jamaica al veel in keer Voor Prix Grand als de subtop reed Bernoski de liep wedstrijden, naar een bij (in jeugdruiter nog onlangs
Grand Beckers waarbij in jarenlang weer dat bijzondere de maakte met Quo met Easy pauze De x al subtop. draait constructie Prix en Beckers de zeker ruin lange rentree nationale Prix-niveau, onlangs in Quo (Status Beckers Niro) een is. Na Grand een gaat, mee ‘bijrijder’ met succesvol de haar voor Kirsten
Quo nu 2022) – kwam in start ruim één een Hagen. startte vervolg Internationaal het Beckers combinatie De later (Geesteren Easy 66,913%. en met drie jaar – keer kwam op
Uitslag
Horses.nl Bron:
