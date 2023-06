Filion en The Boss winnen Inter I in Hagen

Dominique Filion en The Boss (Boston x Louis Le Bon) hebben op de Aachen Dressage Days in Hagen de Intermédiaire I gewonnen. Filion zette een score van 72,157% neer en reed zich daarmee een procent los van Hriday Chheda en Ilse van Cranenbroeks Chemxpro Emerald (Ampère x Jazz).

Filion en The Boss, die in de Prix St. Georges nog genoegen moesten nemen met de tweede prijs, scoorden extra in de galoptour en kreeg achten voor onder andere de serie om de drie. De drie juryleden waren het echter niet helemaal met elkaar eens over de beoordeling. Twee juryleden plaatsen Filion met scores van 72,941% en 73,676% aan kop, het derde jurylid kwam met 69,853% niet verder dan de vierde plaats.

De Indiase Hriday Chheda zette, net als in de PSG, een nieuw PR neer. Met Emerald kwam de ruiter tot een score van 71,128%. Nicole Wego-Engelmeyer en DiCaprio OLD (Dimaggio x Sir Donnerhall I) werden derde met 70,245%. De winnares van de Prix St. Georges, Jill Hollweg-de Ridder, trok zich terug voor de Inter I.

Uitslag.

Bron: Horses.nl