Filion, Raateland, Van der Putten, Weggelaar en Zweistra in Wereldbekeretappe Den Bosch

De laatste Wereldbekeretappe dressuur staat aankomend weekend op de agenda op The Dutch Masters in Den Bosch. Voor Nederland staan Dominique Filion met Kha Diva Corieta Texel (in plaats van The Boss die eerst op de master list stond), Geert Jan Raateland met VMF Gladiator, Marieke van der Putten met Zantana RS2 N.O.P., Rowena Weggelaar met Don Quichot en Thamar Zweistra met Hexagon’s Luxuriouzz N.O.P.T. op de deelnemerslijst. De strijd om de winst zal waarschijnlijk gaan tussen Justin Verboomen en Zonik Plus en Charlotte Fry en Glamourdale (die komt in plaats van Everdale). Het hengstenduel na het merrieduel (Freestyle vs. Wendy) van afgelopen weekend.
finale niet kop, aan maar naar Wereldbeker: Pauluis
Larissa aankomend Pauluis In het aangegeven Pauluis finale heeft Bosch ze kop, maar aan Wereldbekerklassement naar Flambeau dat (die Den de ook weekend al komt) met naar gaat. niet gaat
van en Thamar Marieke der Putten Zweistra
Wereldbekerfinale heeft de en dit amazones mogen (Stuttgart (Mechelen hebben een RS2 Zantana op naar kiezen: twee Worth. top-10 bekend moment heeft op ook loopt of Putten ze ranking, dus N.O.P. weekend staan Nederlandse West-Europese om de gelopen. komend zowel gemaakt naar En Zantana der paarden en Kuvasz Londen) Amsterdam) Fort (waarschijnlijk) de twee niet Putten, de nog der gaat. van dus nog derde. Twee en West-Europese als zevende Marieke van liga te in RS2 Van kwalificaties
Ponzo loopt), Kingsdale maar N.O.P.T. wél op toppaard Zweistra, met dit van Everdale) Pundert. Hexagon’s (die (v. Thamar Den aankomend Luxuriouzz Marieke met gaan. Niet negende, moment de Bosch Dieu weekend wil in
Wereldbekerranking liga West Europese
Bron: Horses.nl
