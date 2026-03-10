Filion, Raateland, Van der Putten, Weggelaar en Zweistra in Wereldbekeretappe Den Bosch

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Filion, Raateland, Van der Putten, Weggelaar en Zweistra in Wereldbekeretappe Den Bosch featured image
Dominique Filion met KHA Diva Corieta Texel Foto: Alexander Kotodyan
Door Rick Helmink

De laatste Wereldbekeretappe dressuur staat aankomend weekend op de agenda op The Dutch Masters in Den Bosch. Voor Nederland staan Dominique Filion met Kha Diva Corieta Texel (in plaats van The Boss die eerst op de master list stond), Geert Jan Raateland met VMF Gladiator, Marieke van der Putten met Zantana RS2 N.O.P., Rowena Weggelaar met Don Quichot en Thamar Zweistra met Hexagon’s Luxuriouzz N.O.P.T. op de deelnemerslijst. De strijd om de winst zal waarschijnlijk gaan tussen Justin Verboomen en Zonik Plus en Charlotte Fry en Glamourdale (die komt in plaats van Everdale). Het hengstenduel na het merrieduel (Freestyle vs. Wendy) van afgelopen weekend.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant