Filion wil meedoen in top: ‘Rijd niet voor niks de blaren in m’n broek’

Dominique Filion deed dit najaar een Duitse tour met The Boss (Boston x Louis le Bon) van Reesink Horses: de amazone reed vanaf half augustus in Görlitz, Neustadt-Dosse, Hagen (ook met Hermès-V) en afgelopen weekend in Troisdorf. Daar doorbrak ze de ‘magische’ 70%-grens in de Grand Prix, nadat dat eerder ook al in de Grand Prix Spécial van Neustadt-Dosse was gelukt.

Filion wil in ieder geval graag meedoen op het hoogste niveau: “Ik rijd niet voor niks de blaren in m’n broek”, zegt de amazone lachend. “Ik ben zelf misschien ook wel eens te kritisch en wil ook echt mee kunnen doen als ik ga. Maar aan de andere kant is het ook zo dat je op dit moment in Nederland gewoon meedoet als je scores rond de 70% rijdt.”

