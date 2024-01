Finale Derby Stars von Morgen voor Charlott-Maria Schürmann en KWPN’er Ivar

Charlott-Maria Schürmann heeft op de Agravis-Cup in Münster de finale van de Derby Stars von Morgen gewonnen. Schürmann won de finale van de rubriek voor beloftevolle Grand Prix U25-ruiters en getalenteerde jonge Grand Prix-paarden van acht tot twaalf jaar met de KWPN'er Ivar (Desperado x OO Seven).

Schürmann en de door G. Hagens-Derksen gefokte Ivar moesten in de kwalificatieproef nog genoegen nemen met een tweede plaats achter Benjamin Werndl en Discover (Don Frederic x Ferragamo), maar in de finale waren de rollen omgedraaid. Schürmann reed de elfjarige ruin naar een score van 73,163% en werd door vier van de vijf juryleden aan kop geplaatst. Voor Werndl en Discover was er een score van 71,674%. Yara Reichert maakte de top drie compleet. Met de meervoudig WK-finalist Springbank II VH (Skovens Rafael x De Niro) scoorde ze 70,814%.

Gio’s opvolger

Ivar werd als jong paard door Amélie Kovac werd ontdekt in de stallen van Ad Valk. Kovac kocht de ruin als opvolger voor de aan Charlotte Dujardin verkochte Gio (Apache x Tango). Ze leidde Ivar op tot Grand Prix-niveau, maar verkocht hem in 2021 als potentieel Olympisch paard aan Terhi Stegars. Sinds vorig jaar wordt de ruin, inmiddels in bezit van het Luxemburgse Domus EQUUS Niedner, gereden en uitgebracht door Schürmann.

