Finale Piaff-Förderpreis verplaatst naar Frankfurt

Het Festhallenturnier in Frankfurt staat in december naast de internationale spring- en dressuurrubrieken ook in het teken van de finale van de Piaff-Förderpreis. Deze wedstrijd voor U25-dressuurruiters wordt normaal gesproken verreden bij de German Masters in Stuttgart. Dit internationale concours werd door de coronacrisis afgelast, waardoor de finale van de Piaff-Förderpreis verplaatst is naar Frankfurt.

Volgens de FN is er nog geen signaal dat de wedstrijd in Frankfurt ook wordt geannuleerd. Ook is het nog onzeker of de wereldbekerkwalificatie van Stuttgart naar Frankfurt wordt verschoven.

Plan B

Volgens de wedstrijddirecteur Mathias Alexander Rath is er ook een plan B. ”Als alternatief kunnen de dressuurproeven plaatsvinden in een kleinere setting op de Schafhof in Kronberg. Op dit moment kan worden aangenomen dat een internationale wedstrijd in Frankfurt onder coronavoorwaarden zou kunnen plaatsvinden.”

Kwalificaties

De ruiters kunnen zich nog door middel van twee wedstrijden kwalificeren voor de finale. Van 4 tot 6 september vindt er een kwalificatie plaats in Gut Ising am Chiemsee en van 17 tot 20 september kunnen ze naar Balve reizen.

