Finalisten Nürnberger Burg-Pokal 2022 bekend

Na de laatste kwalificatiewedstrijd in Ludwigsburg, zijn de twaalf finalisten voor de Nürnberger Burg-Pokal 2022 bekend. Titelfavoriet is de Dimaggio-zoon Del Curto met zijn amazone Andrina Suter. Suter, die naast de negenjarige Hannoveraan ook Briatore NRW (v. Belissimo M) voor de finale heeft gekwalificeerd, stuurde Del Curto op de kwalificatiewedstrijd in Münster naar 77,756%.