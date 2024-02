Finnländerin met Camille Bergeron tweede in Grand Prix Wellington

In de zomer van 2022 werd Madeleine Wittes internationale Grand Prix-paard Finnländerin (Fidertanz x Donnerhall) verkocht aan Camille Bergeron en die combinatie verscheen vandaag voor het eerst internationaal in de ring. Op het Adequan Global Dressage Festival in Wellington reed de combinatie in de CDI3* Grand Prix met 67,804% naar de tweede plaats.

De Canadese amazone reed met Finnländerin een stabiele proef met meerdere achten in het drafgedeelte en veel zevens voor de piaffe en passage. Kostbare punten werden gemorst in de wissels. Zo waren er twee vieren (waar de andere drie juryleden 7 – 6,5 – 7 voor gaven) voor de wissel na de uitgestrekste galop en bij alle vijf juryleden onvoldoendes (twee drieën en drie vieren) voor de dubbeltellende wisselserie om de pas.

Pam-Am brons

De 23-jarige Bergeron richtte zich de afgelopen jaren vooral op Sound of Silence (San Amour x Limes), waarmee ze internationaal opklom vanaf de young riders naar de Grand Prix U25 en vervolgens naar de senioren Grand Prix. Het duo maakte vorig jaar deel uit van het Canadese team dat brons won op de Pan-Am Games in Santiago. Met Finnländerin heeft de amazone nu een tweede paard in de internationale Grand Prix.

Tinne Vilhelmson Silfvén

De rubriek werd gewonnen door Tinne Vilhelmson Silfvén. De Zweedse amazone reed de KWPN-merrie Hyatt (Apache x Sandreo), die in Wellington haar derde internationale Grand Prix-proef liep, naar 69,348%.

Uitslag

