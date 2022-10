Finse overwinning in Grand Prix Troisdorf, Karen Nijvelt vijfde

In het Duitse Troisdorf werd vanavond de Grand Prix verreden. Onder het kunstlicht was het de Finse amazone Emma Kanerva die de rubriek ruimschoots wist te winnen. Met bijna drie procent hield ze de concurrentie achter zich. Karen Nijvelt verdedigde de Nederlandse eer en niet zonder succes. Zij stuurde Elysias (v. Jazz) met dik 69% naar de vijfde plaats.

Emma Kanerva is met Greek Air (v. Gribaldi) bezig aan een heel sterk seizoen. De Finse amazone reed al naar dik 72% op het CHIO Aken en ook op het Wereldkampioenschap in Herning waren er meerdere 70+% scores. Vandaag in Troisdorf verscheen er 73.174% op het scorebord. Dit was ruimschoots genoeg voor de overwinning.

Top drie

Lisa-Mari Klössinger reed FBW Daktari (v. Donautanz) voor eigen publiek naar de tweede plaats. Zij was vandaag een van de drie ruiters die in de 70% reed. Uiteindelijk werd het 70.978%. Amadine Prevorst moest nipt genoegen nemen met de derde plaats. Met een minimaal verschil reed zij Quaterdance (v. Quaterback) naar 70.826%.

Nijvelt vijfde

Karen Nijvelt kwam als enige Nederlandse aan start. Haar toppaard Elysisas is het hele seizoen al in vorm en ook vandaag stond de Jazz-zoon er goed aan. Met wat hakkeltjes hier en daar maar zonder echt grote fouten verscheen er 69.391% op het scorebord. Dit was goed voor de vijfde plaats.

Uitslag

