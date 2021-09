Fiontini en Kittel winnen ook Kür in Grote Brogel

Nadat Patrik Kittel al de Grand Prix won met Fiontini (v. Fassbinder) in Grote Brogel, ging het duo er ook in de Kür ruimschoots met de overwinning vandoor. Met een score van 78,190% zetten alle juryleden Kittel en FIontini op de eerste plek. Karen Nijvelt kreeg in deze rubriek 70,470% voor haar Kür met Darwin (v. Maestro) en eindigde daarmee achter Lyndal Oatley, die tweede werd met Eros (v. Sir Oldenburg).

Het was voor Kittel pas de tweede keer dat hij de merrie internationaal uitbracht en hun eerste internationale Kür samen. In Donaueschingen zetten de twee vorige maand al mooie resultaten neer in de Grand Prix en de Special en in Grote Brogel werd de score in de Grand Prix al met bijna vier procent verbeterd.

U25

Lotte van den Herik was in de U25 met Winner (v. San Remo) goed voor het winnende resultaat. Zij werd bijna unaniem op de eerste plaats gezet en kreeg 67,667% van de jury. Het ene jurylid dat er anders over dacht plaatste Alice Campanella en de KWPN’er Beach Boy (v. Sorento), die eerder internationaal werd uitgebracht door Kebie van der Heijden en Stephanie de Frel, op de eerste plek, maar met haar totaal van 66% bleef ze ruim anderhalf procent achter op Van den Herik.

Nederlands resultaat

In de Intermédiaire I was Margot Arkema met Happy4Feet (v. Zambuka) de enigi Nederlander. Ze kreeg 69,029% van de jury en daarmee werd ze derde. Jorinde Verwimp won de rubriek met Golddream van de Kempenhoeve (v. Jazz) met een totaal van 73,088% en ze werd gevolgd door Lina Uzunhasan met Furst Fabelhaft UZN (v. All at Once) met een score van 70,882%. Daarmee was de top drie hetzelfde als in de Prix St. Georges, die gisteren werd verreden.

Bij de Children reed Manouk Zuiderent met Dollarboy S-G (v. Don’t Worry) de individuele proef vandaag. Haar score van 68,403% was wel iets lager dan in de landenproef waarin ze gisteren 71,550% kreeg, maar in de kleine rubriek eindigde ze net als gisteren achter Charlotte Macken met Bentley (v. Biasini) op de tweede plek.

Bron: Horses.nl