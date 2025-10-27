First-Step Valentin van Larissa Pauluis naar Charlotte Delfaque

Charlotte Delfaque heeft het internationale Grand Prix-paard First-Step Valentin (v. Vitalis) in lease gekregen van haar landgenote Larissa Pauluis, zo meldt Eurodressage. Met deze samenwerking bundelen de Belgische amazones hun krachten richting de toekomst. Delfaque hoopt zich met de hengst te kwalificeren voor de Wereldkampioenschappen 2026 in Aken, en daarmee een bijdrage te leveren aan het Belgische team.

Savannah Pieters Door

Delfaque en Pauluis maakten dit jaar – samen met Justin Verboomen en Domien Michiels – deel uit van het Belgisch team dat aan de start kwam op het EK Dressuur in Crozet. Delfaque reed daar haar eigen Botticelli (v. Vivaldi), waarmee ze bij de jeugd al vier EK’s reed (een keer junioren, twee keer young riders en een keer U25 Grand Prix) en vervolgens een succesvolle overstap naar de senioren maakte. De ruin is nog altijd actief in de internationale dressuursport, maar bereikt volgend jaar de leeftijd van twintig jaar.

Met First-Step Valentin heeft de amazone straks een tweede troef achter de hand. Pauluis reed hem in 2021 op het EK Dressuur in Riesenbeck en het jaar daarop op het Wereldkampioenschap in Herning. Vorig jaar werden ze elfde in de FEI Wereldbekerfinale. Pauluis heeft echter haar nummer één-paard Flambeau (v. Ampère) ook nog onder het zadel. “Ik kan niet beide paarden op de Wereldkampioenschappen rijden. Maar eerst gaan we bekijken of er een klik tussen hen is”, aldus de amazone tegenover Eurodressage.

Bron: Eurodressage