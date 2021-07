Dorothee Schneider heeft de achtjarige Flashback (v. Franziskus) in haar stallen verwelkomd. De hengst is gefokt in Zwitserland en werd als jong paard gereden door Volker Brodhecker. Daarna leidde Carolin Brandt hem verder op tot Z2-niveau. In 2019 nam Brandt met Flashback deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo.