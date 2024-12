Floor Kulik tweede in individuele proef Aken

Nadat gisteren Britt Kikkert-van der Linde met de thuisgefokte hengst Jerenzo Texel (v. Enzo Ferrari) de tweede plaats pakte in de landenproef voor children met 78,075% op Aken Dressage Youngstars, was het vandaag de beurt aan Floor Kulik. Op haar eerste CDI met Bella Rosa (v. Belissimo M) reed ze in de individuele proef naar 77,806% en werd daarmee tweede achter Alice Hubackova.

Samen met haar zesde plaats in de landenproef (74,900%) eindigde Kulik overall op de derde plaats. Voor Britt Kikkert-van der Linde zat er vandaag niet meer in dan de negende plaats (71,558%), waardoor ze overall op de vijfde plaats eindigde.

Yasmin Westerink

Na een ietwat teleurstellende kür op muziek, waar Amphytrion OLD (v. Ampère) kampte met spanning, bezette Yasmin Westerink overall de derde plaats bij de young riders. Het duo wist de landenproef te winnen met 70,686% en in de individuele proef bracht hun score van 69,951% hen naar de tweede plaats.

Bron: Horses.nl