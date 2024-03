Flore de Winne beleeft goede generale in Aken, Weggelaar wint U25

Flore de Winne heeft gisteren de Grand Prix Kür op het Festival 4 Dressage in Aken gewonnen. Met Flynn FRH (v. Tannenhof's Fahrenheit) zette de Belgische amazone een score van 76,890% neer. Geen nieuw PR, maar wel een goede generale voor de FEI Wereldbeker in Riyadh, waar de amazone over twee weken aan deelneemt. Rowena Weggelaar stuurde Don Quichot (v. United) naar de overwinning in de Grand Prix U25.

Op de Wereldbekerwedstrijden in Mechelen en Amsterdam had Flore de Winne de pas tienjarige Flynn FRH er fantastisch aanstaan en liep de score in de Kür op tot boven de 80%. Vervolgens had de amazone op Indoor Brabant haar handen vol aan de hengst, die daar bakkabouters zag, waardoor het één en ander de mist in ging. De score kwam net boven de 70% uit. In Aken was hij gelukkig weer veel beter bij de les en ging de score met bijna 77% weer een heel eind richting de 80%.

Oatley voor Ruoste

Lyndal Oatley werd tweede met Dante’s Herzchen. De tienjarige talentvolle Dante Weltino-dochter liep in Aken haar eerste internationale wedstrijd op het hoogste niveau en de score van 76,665% is veelbelovend. Voor de meerdere onderdelen verschenen achten op het protocol. De winnaar van de Grand Prix, Henri Ruoste met Quentano (v. Quaterback), werd nu derde. Met 76,410% zat hij de nummers een en twee dicht op de hielen.

Weggelaar naar PR

In de relatief goed gevulde Grand Prix U25 zette Rowena Weggelaar met Don Quichot de hoogste score neer. Weggelaar reed in februari haar eerste internationale wedstrijd op dit niveau. Met 70,427% scherpte ze haar PR van CDI Le Mans (69,941%) met een halve procent aan.

Bron: Horses.nl