Flore De Winne: ‘Ik ben de kleine garnaal in de Wereldbeker’

De uitspraak ‘wat goed is komt snel’, gaat zeker op voor de sportieve carrière van de Belgische amazone Flore De Winne en haar hengst Flynn FRH (Fahrenheit x Sir Oldenburg). Onverwachts mocht ze vorig jaar naar het EK dressuur in Riesenbeck, hielp daar haar team aan een olympisch ticket en reed als eerste Belgische naar een score van ruim tachtig procent in de Wereldbeker Küren in Mechelen en Amsterdam. Het verhaal over de route van één Haflinger naar een stal met vijftig sportpaarden.