Flore de Winne wint Grand Prix Deauville, Tommie Visser beste Nederlander

Deauville staat deze week in het teken van de internationale dressuursport. Naast de vele jeugdrubrieken die er zijn uitgeschreven stond er vanochtend ook een CDI3* Grand Prix op het programma. België kwam goed voor de dag en bezette zowel de eerste, tweede en vierde plaats. De winst was uiteindelijk voor Flore de Winne die Flynn (v. Fahrenheit) naar dik 72% reed. Voor Nederland kwamen vier combinaties aan start waarvan Tommie Visser met Genesis Begijnhoeve (v. Jazz) het beste resultaat neerzette. De combinatie scoorde ruim 68% en werden daarmee zevende.

Naast de winst voor Floor de Winne ging ook de tweede plaats naar België. Larissa Pauluis reed First-Step Valentin (v. Vitalis) naar bijna 72%. Uiteindelijk kwam de eindscore uit op 71.913%. Het werd bijna een compleet Belgisch feestje maar daar dacht de Franse Antoine Nowakowski anders over. In het zadel van Quater Girl (v. Quaterhal) verscheen er een score van 71.283% en dat was goed voor de derde plaats. Jorinde Verwip zette het vierde resultaat neer. Zij reed Charmer (v. Charmeur) 69.913%.

Overige combinatie voor Nederland

Lotte Meulendijks viel net buiten de top 10. Zij starte MDH Welt Hill (v. Welt Hit) en reed 66.5% bij elkaar. Floor van Kempen eindigde nipt achter Meulendijks. Zij was met Geronimo (v. Bordeaux) vandaag goed voor 66.478%. Met deze score werd het vandaag een twaalfde plaats. Stephanie de Friel volgt met Shakira (v. Santiago) voor Nederland nog op een veertiende plaats door een score van 66.152% bij elkaar te rijden.

