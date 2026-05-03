Fouten kosten Oatley topscore met Alive and Kicking, Treffinger en Morricone I winnen U25

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Moritz Treffinger Foto: Arnd Bronkhorst/ www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De U25 Grand Prix in Mannheim, tevens kwalificatie voor de Piaff-Förderpreis, werd een interessante krachtmeting tussen onder meer Moritz Treffinger met Morricone I, Rose Oatley met de recent aangeschafte Alive and Kicking en Emma Caecilia Lienert met de olympische Windermere J’Obei W. Het waren Treffinger en de in Duitsland goedgekeurde Morricone I die met 71,128% de overwinning naar zich toe trokken. Lucie-Anouk Baumgürtel en Zinq First Vienna FH FRH werden tweede, Oatley en Alive and Kicking eindigden na twee kostbare fouten als derde.

