Petra Trommelen Door

Francis Verbeek is door de FEI aangewezen als jurylid voor het Europees kampioenschap dressuur 2027 in Randbøl/Vejle. De Nederlandse official maakt deel uit van de zevenkoppige Ground Jury, die wordt voorgezeten door de Deen Hans-Christian Matthiesen. Het kampioenschap vindt plaats van 16 tot en met 22 augustus.