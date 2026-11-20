Francis Verbeek is door de FEI aangewezen als jurylid voor het Europees kampioenschap dressuur 2027 in Randbøl/Vejle. De Nederlandse official maakt deel uit van de zevenkoppige Ground Jury, die wordt voorgezeten door de Deen Hans-Christian Matthiesen. Het kampioenschap vindt plaats van 16 tot en met 22 augustus.
complete Het bestaat uit: jurypanel
- Matthiesen Hans-Christian (Denemarken)
- Saleh (Frankrijk) Raphaël
- (Colombia) Cesar Torrente
- Lang Thomas (Oostenrijk)
- Wessels Isobel (Groot-Brittannië)
- Lehrmann (Duitsland) Henning
- Francis Verbeek (Nederland)
Van reserve Twist U25
als De Jobina Ground Maria en Jury aangewezen Baarup reservejurylid. uit en van vijfkoppige (Finland) is Voser Nivelle Bij U25 (Oostenrijk), Hans van verder Ulrike leiding Susanne de bestaat Colliander (Zwitserland). Janine Kennedy (Denemarken) staat (Duitsland), onder Twist
Bron: Horses.nl
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