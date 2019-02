Frank Hosmar: ‘Noteer maar, Nederland is zeker van zilver’

Op de Wereldruiterspelen vorig jaar in Tryon maakte Sanne Voets met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) en Frank Hosmar met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) deel uit van het gouden team en beiden reden vorige maand op Jumping Amsterdam weer hun eerste grote wedstrijd. Daar blikten de twee succesvolle para-dressuurruiters vooruit op het hoogtepunt van dit jaar: het Europees kampioenschap in Rotterdam. Ze vertellen over hun voorbereiding en medaillekansen op het EK in eigen land.

Binnenkort worden de selectiemomenten voor het Europees kampioenschap in augustus bekend en dan kan er een planning gemaakt worden richting het EK Para-Dressuur in Rotterdam. Want voor een startplaats op het EK in eigen land gaan ze beiden. Sanne Voets: “Voor dit moment rij ik de KNHS-Witte Van Moort Para Dressage Trophy verder, The Dutch Masters in Den Bosch en de finale van de Para Dressuur Trophy. Ook start ik nog een paar keer Lichte Tour”.

Niet op één paard wedden

Frank Hosmar neemt een bekende Nederlandse uitdrukking wel heel letterlijk. Hij gaat richting de Olympische Spelen volgende jaar in Tokio niet op één paard wedden. Hosmar vertelt: “Sinds kort rij ik mijn jonge Sandreo x Jazz- ruin Guetta met stang en trens. Met beide paarden wil ik me proberen te selecteren voor het EK, maar ik zou in Rotterdam het liefst rijden met Guetta. Dit zou een goede ervaring zijn voor Tokio. Met Alphaville kan ik dan verder Lichte Tour in de reguliere sport rijden.

EK in eigen land

Op de vraag wat ze ervan vinden dat het EK dit jaar in eigen land plaatsvindt, reageren Voets en Hosmar vrijwel hetzelfde. Voets begint helemaal te stralen en steekt enthousiast van wal: “Ik vind het echt super vet! De sport presenteren in eigen land op zo’n groots evenement is geweldig! Het is een grote kans voor de para sport om te laten zien wat we in huis hebben. Het geeft wel iets extra spanning, maar dit in positieve zin. Iedereen kan nu komen kijken, alle mensen die dichtbij je staan. Ik heb er alle vertrouwen in dat Rotterdam iets moois neer gaat zetten, een EK met allure. 2011 was mijn eerste EK, in Moorsele, dat was erg kneuterig. De para sport is vaak een side event of er is voor ons zelfs een apart EK, nu zullen we een onderdeel van een geheel zijn, echt geweldig!”

Nog nooit een in Nederland

Hosmar is iets ingetogener maar ook hij tovert een brede lach op zijn gezicht. “Last van spanning heb ik nooit, ook niet als het hele thuisfront komt kijken. Vooral voor hen vind ik dit EK geweldig. Vaak is het moeilijk om te komen kijken op een groot kampioenschap en brengt het veel kosten met zich mee, nu kan iedereen komen kijken. Ik rij al 10 jaar internationale kampioenschappen en heb al 24 medailles gehaald, maar nog nooit een in Nederland.”

Hol van de leeuw

Voets en Hosmar zitten ook wat betreft de kansen voor Nederland op een lijn. Voets: “Groot-Brittannië zal erop gebrand zijn de gouden medaille terug te veroveren, zeker in het hol van de leeuw. De strijd zal gaan tussen de Britten en Nederland maar de Duitsers, die een dip hadden, zijn sterk terug aan het komen. Daarnaast hebben er veel veranderingen plaats gevonden bij onze teamleden in de vorm van andere trainers, andere paarden, andere grooms, dus we zullen even moeten afwachten hoe we er als team precies voor staan”.

Minimaal zilver

Hosmar is op dit punt iets enthousiaster: “Ondanks alle veranderingen durf ik te zeggen dat de Oranje para ruiters minimaal zilver halen, noteer maar! Natuurlijk moeten we ons wel verder blijven ontwikkelen. Vorig jaar voor de eerste keer in de geschiedenis goud was natuurlijk geweldig, maar Groot-Brittannië staat niet stil, zij zullen er alles aan doen om het goud terug te pakken. Maar toch, noteer maar, Nederland is zeker van zilver!”

Teamgoud nooit meer afgeven

Tot besluit zegt Voets: “Ik heb al veel wedstrijden in Rotterdam gereden en dat waren altijd positieve ervaringen. Het hele concours, de entourage, wij en onze paarden leren veel van dit soort concoursen. Natuurlijk zal het terrein tijdens het EK anders zijn, maar hopelijk hebben we hierdoor wel een streepje voor op de andere landen. We willen het teamgoud gewoon eigenlijk nooit meer afgeven!”

Bron: Rotterdam2019