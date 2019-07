Frank Hosmar oppermachtig in teamtest Grade V; Sanne Voets wint Grade IV met 76,83%

In het Duitse Überherrn was Frank Hosmar vandaag heer en meester in de Grade V teamtest. Met de Sandreo-ruin Alphaville N.O.P. (Sandreo x Iglesias) liet hij een sterke proef zien. Twee juryleden waardeerden dat dan ook met een eerste plaats en ruim 73%. Met een eindscore van 72,94% wist hij de Belgische Kevin van Ham met Eros van ons Heem (Johnson x Ferro) (71,78%) achter zich te laten en pakte hij de overwinning.

Hosmar had ook zijn andere troef Guetta (Sandreo x Jazz) meegebracht. Hiermee reed hij een score van 71,39% bij elkaar en wist hij Natalia Martyanova, die ook met twee paarden aan de start kwam, nipt voor te blijven. De Russische kreeg met Martinus HO 70,77% voor haar proef, waarmee ze op de vierde plaats eindigde. Met haar andere paard Quinta belandde ze op plaats vijf.

Nederland op 1 en 2

Ook in de Grade IV teamtest waren het de Nederlandse ruiters die het oranje en rode lint kregen omgehangen. Sanne Voets was met Demantur RS2 N.O.P. (Vivaldi x Elcaro) opnieuw oppermachtig in de ring. Met een ijzersterke proef en een eindscore van 76,83% hadden haar concurrenten het nakijken. De juryleden waren zeer te spreken over haar optreden in de baan en plaatsten haar unaniem op nummer een. Maar ook Lotte Krijnsen liet met Rosenstolz (Rotspon x Sandro Hit) een goede proef zien en met 71% wisten ze beslag te leggen op de tweede plaats. Daarmee verwees ze de Duitse Saskia Deutz met Soyala naar de derde plek.

Uitslag Grade IV

Uitslag Grade V