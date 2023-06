Frankrijk wint Nations Cup dressuur Rotterdam, Morgan Barbançon wint kür met bijna 80%

Frankrijk, gastland van de Olympische Spelen volgend jaar en zeker geen 'dressuurland', maakte in Rotterdam afgelopen weekend een zeer goede indruk in de FEI Nations Cup dressuur en won de landenwedstrijd in Rotterdam. In de Grand Prix haalden drie Fransozen de top-4. Aangevoerd door Morgan Barbançon met de KWPN'er Habana Libre A (v. Zizi Top). Die won vandaag ook de kür met bijna 80% (79,82%). Diederik van Silfhout ging in de kür met Filius Apache (v. Apache) over de 75%.

Frankrijk lijkt haar dressuurzaakjes steeds beter op orde te krijgen richting de Olympische Spelen. Morgan Barbançon voerde het team aan met winst in de Grand Prix (72,696%) en nog een keer de winst in de kür (79,82%) met daarbij al drie juryleden die over de 80%-grens gingen.

Ook plaats 2 in de kür was voor Frankrijk. Corentin Pottier stuurde zijn (eveneens in Nederland gefokte) Gotilas du Feuillard (v. Totilas) naar 78,22%. Die eerste en tweede plaats, opgeteld bij de tweede plaats van Pauline Basquine in de Spécial (die telde als een eerste plaats omdat Nederland al uitgeschakeld was in de landenwedstrijd) zorgde voor een ruime winst van Frankrijk.

Duitsland, Zweden, Groot-Britannië

Duitsland volgde in de landenwedstrijd op de tweede plaats, gevolgd door Zweden en Groot-Brittannië. Voor Duitsland zette Raphael Netz het beste resultaat (71,826%) met KWPN’er Great Escape Camelot (v. Ampere).

Diederik van Silfhout over de 75%

Diederik van Silfhout presteerde in Rotterdam naar behoren met de nog zeer onervaren (en ook niet als een ideaal dressuurpaard gebouwde) Filius Apache (v. Apache). Van Silfhout ging over de 75% met 75,045%. Bekijk zijn proef hieronder:

Uitslag kür

Uitslag landenwedstrijd

Bron: Horses.nl