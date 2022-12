Frans GP-paard Icaro das Figueiras naar de VS

Icaro das Figueiras (Epico das Figueiras x Unico) is verkocht naar de Verenigde Staten. De Lusitano-hengst, die met Charlotte Chalvignac actief was op internationaal Grand Prix-niveau, vervolgt zijn carrière daar onder het zadel van Sarah Daehnert.

Icaro das Figueiras maakte vorig jaar juni zijn internationale debuut op het hoogste niveau. Daarna bracht Chalvignac de hengst op meerdere internationale driesterren en één vierster. Dit jaar bracht de Franse hem aan start op de CDIO5* Nations Cup-wedstrijd in Rotterdam. Daar hielp ze haar team aan de vierde plaats, individueel werd ze dertiende in de kür (68,205%). Het PR van de combinatie in de Grand Prix staat op 70,152% (CDI3* Compiègne 2022).

Bron: Dressprod/Horses.nl