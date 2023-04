Franse reservekampioen bij de zesjarigen Jedaï de Massa naar Cathrine Dufour

Cathrine Laudrup-Dufour heeft sinds kort de negenjarige Jedaï de Massa (v. Don Juan de Hus) op stal staan. Dat maakte Dressprod vandaag bekend. De ruin werd in 2020 reservekampioen bij de zesjarige dressuurpaarden in Frankrijk met Nicolas Graud in het zadel en werd eind 2021 verkocht aan een Koreaanse koper.