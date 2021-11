Franziska Fries’ Atomic gaat verder als U25-schoolmeester onder Florian Artner

De KWPN'er Atomic (v. Florencio I) van de Oostenrijkse amazone Franziska Fries zal in de ring verschijnen met een andere ruiter. De zwarte hengst bracht Fries van U25 naar de senioren Grand Prix en zal nu als U25-schoolmeester dienen voor de 22-jarige ruiter Florian Artner.

De door S. Tucker Bourdin en Tracy Vosloo gefokte Atomic maakte zijn internationale showdebuut in 2015 onder Sascha Schulz in Luxemburg. De KWPN’er nam voor het eerst deel aan de Intermediaire II op het CDI Cappeln 2015. Een jaar later deed hij zijn eerste internationale Grand Prix-test op de 2016 CDI Mannheim.

16e in Europese U25-kampioenschappen 2017

In de winter van 2016-2017 veranderde Atomic van eigenaar. De Oostenrijkse Franziska Fries, die destijds Alassio’s Boy (v. Alassio) in de lichte tour reed, kocht het paard om haar naar de Grand Prix te brengen. Het nieuwe paar maakte hun U25-debuut op het CDI Wiener Neustadt 2017 en vertegenwoordigde dat jaar Oostenrijk op de Europese U25-kampioenschappen in Lamprechtshausen, waar ze 16e werden in de Short Grand Prix. Een jaar later keerden ze terug naar het EK voor de U25 in 2018 Exloo. De combinatie werd 12e in de finale kür op muziek.

Laatste EK samen voor Fries & Atomic

Vanaf 2019 mag Fries niet meer in de U25 starten. Sindsdien heeft het duo deelgenomen aan de senioren Grand Prix in Ebreichsdorf, Lipica, Achleiten, Brnon Fot en Salzburg. Hun laatste internationale concours was in Hagen in het CDI van het EK, waar ze de kür op muziek wonnen. De combinatie sloot het jaar af met brons op de Oostenrijkse Grand Prix-kampioenschappen 2021.

U25-schoolmeester

Atomic gaat nu door als U25-schoolmeester van de 22-jarige Oostenrijker Florian Artner, die dit jaar al zijn eerste U25-proeven reed op de 16-jarige KWPN’er Briar Junior (v. Briar x Julio Mariner xx). Fries, die haar carrière voortzet met de Totilas-nakomeling Te Quiero SF (v. Totilas), zal Atomic regelmatig blijven zien terwijl zij en Florian trainen met Christian Schumach.

Fries: ‘Ik wens hem veel plezier en succes’

Fries maakte op Instagram de nieuwe amazone van haar paard Atomic bekend. ”Het is nu tijd om de teugels los te laten. Thommy zal samen met Florian Artner door de arena blijven dansen. Ik wens hem veel plezier en succes.”

Bron: Horses.nl/Eurodressage/Instagram