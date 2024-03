Franziskus FRH maakt rentree

Ingrid Klimke rijdt Franziskus FRH (Fidertanz x Alabaster) bijna een jaar na de FEI Wereldbekerfinale in Omaha weer de ring binnen. De Hannoveraanse hengst liep daar een acute blessure op en hoewel hij daar relatief snel weer van herstelde, bleef pech hem en zijn amazone het afgelopen jaar achtervolgen. Inmiddels is Franziskus weer 'fit to compete'. Hij maakt eind maart zijn rentree op CDI3* Aken.

Nadat Franziskus hersteld was van zijn in Omaha opgelopen blessure, zou hij zij weg richting de Europese Kampioenschappen in Riesenbeck vervolgen. Zijn amazone brak echter kort voor CHIO Aken haar sleutelbeen en daarmee was de deelname aan het prestigieuze evenement onzeker. Maar Klimke liet zich opereren en gaf aan tóch in Aken te kunnen rijden. Op het evenement raakte Franziskus na een training, op de terugweg naar stal, opnieuw geblesseerd. Hij liep een haarscheurtje in het bot op en moest een operatie ondergaan. Daarmee was er geen EK voor de combinatie.

Inmiddels is Franziskus dus weer in training en ziet het er naar uit dat hij binnenkort zijn carrière in de wedstrijdbaan kan vervolgen.

Bron: Horses.nl/Dressprod