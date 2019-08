Franziskus wint Grand Prix van München

De altijd even harmonieus rijdende Ingrid Klimke stuurde Franziskus (Fidertanz I x Alabaster) op het Turnier der Sieger in München met 74,340% naar de zege in de Grand Prix. De elfjarige hengst draait inmiddels twee jaar mee op Grand Prix-niveau en wordt steeds stabieler. In München ging hij voor de derde keer in twee maanden tijd over de 74% heen.

Het was geen unanieme overwinning voor Klimke en de donkerbruine hengst, maar helemaal foutloos was de proef ook niet. In de serie op de pas sloop een fout, wat enkele vieren en zelfs een drie opleverde, maar daar tegenover stonden onder andere prachtige drafverruimingen en zigzag in galop.

Tien

Jil-Mariëlle Becks reed de door haar vader gefokte Damon’s Satelite NRW (Damon Hill x Rubin Royal) met 73,50% naar plaats twee. Becks stelde de ruin fraai voor en kreeg zelfs een tien (!) voor de uitgestrekte stap. In het piaffe- en passagewerk mag Damon’s Satelite NRW meer gedragen blijven gaan. De top drie werd compleet gemaakt door Hubertus Schmidt en Bonamour (Bonifatius x Rousseau).

Uitslag.

Bron: Horses.nl