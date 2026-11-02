Fraser-Beaulieu en KWPN’er Jaccardo uitgeroepen tot Canadees dressuurduo van het jaar

Petra Trommelen
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Fraser-Beaulieu en KWPN’er Jaccardo uitgeroepen tot Canadees dressuurduo van het jaar featured image
Jaccardo, hier nog met Saskia van Es (Desperado x Jazz). Foto: Charlotte Lemmens / Picturepure.nl
Door Petra Trommelen

Brittany Fraser-Beaulieu en de door M. Tijssen gefokte KWPN-ruin Jaccardo (Desperado x Jazz) zijn door de Canadese paardensport uitgeroepen tot ‘Dressuurruiter en Dressuurpaard van het Jaar 2026’. Ook eigenaresse Jill Irving viel in de prijzen en werd benoemd tot ‘Eigenaar van het Jaar’.


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