Fraser-Beaulieu en KWPN’er Jaccardo uitgeroepen tot Canadees dressuurduo van het jaar

Brittany Fraser-Beaulieu en de door M. Tijssen gefokte KWPN-ruin Jaccardo (Desperado x Jazz) zijn door de Canadese paardensport uitgeroepen tot ‘Dressuurruiter en Dressuurpaard van het Jaar 2026’. Ook eigenaresse Jill Irving viel in de prijzen en werd benoemd tot ‘Eigenaar van het Jaar’.
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Dressage-news Bron: Horses.nl/
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