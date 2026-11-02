Fraser-Beaulieu en KWPN’er Jaccardo uitgeroepen tot Canadees dressuurduo van het jaar

Irving. Es kwam uitgebracht Saskia juli de ZZ-Zwaar-niveau, 2023 Jaccardo aan van internationaal die eerst verkocht. van in van Verenigde opgeleid Staten Zij in tot uitbracht. succesvol werd in door ter In voordat voor met en jaar beschikking het hem Jill ruin handen hij en stelde Nederland mei de naar 2022 in dat hem werd Fraser-Beaulieu, twaalfjarige inmiddels

op Prix-niveau Grand Doorbraak

Prix. van Prix tweede Ook de combinatie als naar 2025 Wereldbeker in negende maakte wonnen maakte van het hun deel direct Tijdens de tijdens dat Grand team internationale Grand overstap Wereldkampioenschappen de Toronto. uit maakten de Prix-wedstrijd indruk. Canadese ze de In Ze eindigde. het Grand duo Aken

komen was kunnen niet zitten, er terug Jaccardo starten. Fort te de in Fraser-Beaulieu daarom week eerder zich besloot niet hem nog van was jaar de Eerder finale zijn klem te Worth. de kwalificeerden Nadat hij in. Jaccardo en hersteld om te in Deelname aan trekken. voor Wereldbeker Fraser-Beaulieu voldoende dit zat die finale stal uiteindelijk

Dressage-news Bron: Horses.nl/