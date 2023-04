Frederic Wandres blijft nipt voor op Nanna Skodborg Merrald in PSG Hagen

Frederic Wandres verscheen met Quizmaster FRH (v. Quasar de Charry) sinds juli vorig jaar niet meer in de internationale ring maar bij hun rentree vandaag op Horses & Dreams in Hagen ging het duo verder waar het gebleven was. Namelijk met winnen. De score van 74,294% in de Prix St. Georges was voldoende om voor te blijven op de Deense topamazone Nanna Skodborg Merrald.

Het was geen unanieme zege voor Wandres en Quizmaster, de klassering varieerde van de eerste tot en met de vierde plaats. Maar met de gemiddelde score van 74,294% boekte het duo hun twaalfde zege van de 18 Lichte Tour-rubrieken waarin ze aan de start kwamen.

WK-zilveren Touch of Olympic

Nanna Skodborg Merrald is met maar liefst vijf paarden succesvol in de Grand Prix en heeft met Blue Hors Touch of Olympic (v. Blue Hors Don Olymbrio) ook een toppaard voor de Lichte Tour. De negenjarige ruin, waarmee de amazone in 2021 zilver won op het WK voor jonge dressuurpaarden in Verden, liep vandaag in zijn derde internationale Prix St. Georges naar 74,177% en werd daarmee tweede.

Debuut La Vie

Ook dik over de 73% ging Therese Nilshagen. Haar internationale debuut met de hengst La Vie (v. Livaldon) werd beloond met 73,794% en de derde plaats.

Kanerva en Bachmann

In deze rubriek van 31 combinaties werden verder nog twee 70%+ scores genoteerd, beide door internationale debutanten. Dat deed Emma Kanerva met Bordeaux-ruin Borderline (vierde met 73,794%) en Daniel Bachmann Andersen met Tilda MT (v. Temptation), die vijfde werden met 70,618%.

Burema beste Nederlandse

Caroline Burema zette het beste Nederlandse resultaat neer. Met Java (v. Desperado) reed ze 68,794% bijeen en werd daarmee achtste.

Uitslag

Bron: Horses.nl