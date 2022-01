Frederic Wandres en Bluetooth naar afgetekende zege in WB-korte Grand Prix

Het Global Dressage Festival in Wellington begon vandaag met een Wereldbekerkwalificatie. In de verkorte Grand Prix, die geldt als kwalificatie voor de kür waarin de Wereldbekerpunten verdeeld worden, was Frederic Wandres met afstand de beste. Hij reed het veelbesproken miljoenenpaard Bluetooth OLD (v. Bordeaux) naar een nieuw persoonlijk record van 74,158%.

Frederic Wandres staat er heel goed voor richting de finale in Leipzig: de Kasselman-ruiter, die eerder dit seizoen ook WB-punten scoorde met Duke of Britain (v. Dimaggio) staat in de voorlopige tussenstand bovenaan. Daarmee lijkt de Duitse ruiter verzekerd van een startplek in de Wereldbekerfinale.

Buffini en Holzer

De overige top-klasseringen werden neergezet door de thuisrijdende Amerikanen. Anna Buffini reed FRH Davinia la Douce (v. Don Frederico) met 71,648% naar de tweede plaats. Dat was genoeg om Ashley Holzer voor te blijven. Met Havanna (v. Hochadel) werd Holzer, die sinds 2017 voor de Verenigde Staten uitkomt, derde met 70,632%.

