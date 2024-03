Frederic Wandres en Bluetooth OLD winnen wederom 5* Grand Prix in Wellington: ‘Hij wordt steeds expressiever’

Op de openingsdag van week tien van het het Global Dressage Festival in Wellington was het Frederic Wandres, die met Bluetooth OLD (v.Bordeaux) voor het derde jaar op rij de Global Dressage Festival CDI5* Grand Prix opeiste. De veertienjarige ruin verscheen dit jaar voor het eerst weer in de ring na zijn rustperiode van ruim vier maanden en ging direct met overmacht met de overwinning aan de haal. Landgenoot Felicitas Hendricks eindigde met Drombusch OLD (v.Destano) op de tweede plaats, gevolgd door de Amerikaan Kevin Kohmann.

Wandres was op weg naar een persoonlijk record, maar door een fout in de eners kelderde zijn score aanzienlijk. Toch stuurde hij de Bordeaux-zoon naar 76,196%, wat ruimschoots voldoende bleek voor de overwinning. Hendricks, die er pas een handjevol internationale Grand Prix-wedstrijden bij de senioren op heeft zitten, noteerde een score van 71,283% met haar troef Drombusch OLD. In het zadel van de Dancier-zoon Dünensee reed Kevin Kohmann 70,826% bijeen.

‘Meer zelfvertrouwen’

Wandres prees na afloop het vermogen van zijn paard om elke gelegenheid aan te gaan: “Het is een heel gevoelig paard, maar op een positieve manier. Twee jaar geleden zou hij een beetje verlegen worden, maar nu krijgt hij het gevoel zichzelf te presenteren en groter te worden. Dat is wat ik leuk vind, dat ze in de loop der jaren meer zelfvertrouwen krijgen om te schitteren en op de juiste momenten te pieken. Hij wordt steeds expressiever.”

Fayvel

Met 70,261% kwam Anna Marek, in het zadel van de KWPN’er Fayvel (v.Zizi Top), net te kort voor een plaats in de top drie. In februari wonnen zij op dit evenement nog de Wereldbeker Kür met een persoonlijk record van 78,475%.

Uitslag

Bron: Horses.nl/ AGDF