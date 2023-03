Frederic Wandres en Bluetooth winnen kür Wellington met nieuw PR

Nadat Frederic Wandres en Bluetooth OLD (v. Bordeaux) eerder deze week de vijfsterren Grand Prix op CDI Wellington wonnen, was het in de kür opnieuw raak. Hierin danste het duo naar 82,310%. Naast een afgetekende overwinning was deze score goed voor een nieuw persoonlijk record.

Wandres bracht de Bordeaux-zoon dit seizoen in Wellington tot nu toe zes keer aan de start en won alle zes de Grand Prix-rubrieken.

Tubman en Holzer

Op ruim vier procent achterstand volgde Sarah Tubman. Met First Apple (v. Vivaldi) reed de amazone 77,580% bijeen. Ashley Holzer en Valentine (v. Sir Donnerhall) maakten met 76,295% de drie drie compleet.

Kürdebuut Dong Seon Kim

Nadat Dong Seon Kim met Galleria’s Rossetti (v. Romanov), die hij begin jaar overnam van Henri Ruoste, in Wellington debuteerde in de Grand Prix de de Spécial volgde nu het debuut in de kür. Dat debuut sloten het duo af met 73,320% en de zevende plaats.

Uitslag

