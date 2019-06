Frederic Wandres in Hamburger Derby drie keer het sterkst

Frederic Wandres was zondag in Hamburg de grote winnaar in de dressuurderby. De stalruiter van Hof Kasselman zette als enige alleen maar 70+-scores neer en eindigde met alle drie de paarden op de eerste plaats. Wandres' paard Westminster (Weltissimo x Davignon I) liet zich ook goed rijden, in beide wissels scoorde de 'gast'-amazone een hoger resultaat met Westminster dan met haar eigen paard.

Wandres ging als eerste van start met zijn eigen paard en kreeg 72,200% voor zijn Grand Prix-proef. In de tweede ronde was Susan Pape aan de beurt om Westminster te rijden en zij kreeg 70,967% van de juryleden. Anabel Balkenhol was in de laatste ronde aan de beurt om de donkerbruine ruin te rijden en zij was met 69,500% de enige, die onder de zeventig procent bleef met de Weltissimo-zoon.

Eigen paard

Pape kreeg voor de proef met haar eigen paard Grafit (Grafenstolz x Ganymed I) 69,100% en dat was voor haar de laagste score. Met Balkenhols FRH Davinia la Douce (Don Frederico x A Jungle Prince) kwam de Britse amazone uit op 69,667%. De Duitse amazone kwam met haar eigen Davinia qua punten het hoogste uit, zij kreeg 69,733% van de jury. Met de zwarte hengst van Pape zette Balkenhol haar laagste totaal neer, 69,233% en met Westminster kwam ze uit op 69,500%.

Meningen verdeeld

In Nederland opperde Nikay van Duren onlangs om onder andere een paardenwissel in te zetten in de dressuursport. Een van de redenen daarvoor was om de sport aantrekkelijker te maken voor sponsors en publiek. In de [email protected]: Moet paardenwissel ingevoerd worden om dressuursport aantrekkelijker te maken? kwamen Coby van Baalen, Annemiek van der Vorm en Joyce Heuitink aan het woord, die er alle drie hun eigen kijk op hebben. In de reacties op het bericht op de site en op facebook waren de meningen hierover ook verdeeld.

Uitslag

