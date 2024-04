Frederic Wandres met Quizmaster FRH naar zege in Inter I Hagen

Frederic Wandres pakte vanochtend met de twaalfjarige Hannoveraner Quizmaster FRH (v. Quasar De Charry) de overwinning in de Inter I op Horses and Dreams in Hagen. Wandres reed de voormalig Bundeschampion naar de winnende score van 72,823%. De combinatie werd door alle juryleden aan kop geplaatst. In de uitgestrekte galop zat een fout, waardoor hij vieren kreeg. Dit was hun tweede overwinning in Hagen. Afgelopen donderdag wonnen ze de Prix St. Georges met 73,588%.