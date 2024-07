Frederic Wandres voor vierde keer op rij succesvolste dressuurruiter CHIO Aken

Frederic Wandres is voor het vierde jaar op rij uitgeroepen tot meest succesvolle dressuurruiter op CHIO Aken. De Duitser was met drie paarden succesvol in Aken.

Wandres reed Bluetooth OLD (v. Bordeaux) in de vijfsterren-tour en werd derde in de Grand Prix en Spécial en tweede in de Kür. Met Duke of Britain FRH (v. Dimaggio) werd hij derde in de viersterren Grand Prix en Spécial en daarnaast reed hij Quizmaster FRH (v. Quasar de Charry) naar de overwinning in de Prix St. Georges en tweede plaats in de Intermédiaire I.

Zege voor hele team

“Het is belangrijk om ieder paard en iedere start dezelfde aandacht te geven. Of het nu de Lichte Tour of de Nations Cup is. Het is echt een meesterwerk van het hele team om deze successen te kunnen behalen. Naar mijn mening weerspiegelt het worden uitgeroepen tot meest succesvolle ruiter niet in de eerste plaats de successen op het concours, maar ik zie het eerder als beloning voor het harde werk van het hele team. En het is natuurlijk ook een bevestiging dat je thuis iets goed doet”, aldus Wandres.

