Frederic Wandres wint 4* GP Hagen met 76,065%, Denen Skodborg en Bachmann op 2 en 3

De zeges op Horses & Dreams in Hagen mogen zowel in de 4* Grand Prix van gisteren (Spécial-tour) als de 4* Grand Prix (kür-tour) van vandaag in Duitsland zijn gebleven, in de breedte zijn het de regerend Wereldkampioenen die de sterkste indruk maken. Frederic Wandres won op zijn thuisconcours met 76,065%, maar werd op de hielen gezeten door Nanna Skodborg Merrald (die gisteren ook al tweede werd in de andere 4* Grand Prix) en Daniel Bachmann Andersen.

Het buitenseizoen is natuurlijk nog maar net begonnen, maar er tekent zich wel iets af: Misschien staat Denemarken er dit jaar nog wel sterker voor als vorig jaar – het jaar waarin het Deense team Wereldkampioen werd.

En dit jaar zonder Cathrine Laudrup-Dufour (die op dit moment geen paard meer heeft in het topcircuit).

Vier andere Deense combinaties kunnen een ijzersterk team vormen: Nanna Skodborg Merrald (met vijf paarden, zie onder), Daniel Bachmann Andersen met Vayron, Andreas Helgstrand met Jovian (die vandaag in de Grand Prix van Hagen werd teruggetrokken vanwege een hoefzweer) en Queenparks Wendy en Carina Cassøe Krüth met Heiline’s Danciera.

Vijf (!) paarden die 75% kunnen lopen in de Grand Prix

Nanna Skodborg Merrald heeft op dit moment vijf (!) paarden (Blue Hors Zepter, Blue Hors Zack, Blue Hors Don Olymbrio, Blue Hors St. Schufro en Atterupgaards Orthilia) waarmee ze boven of rond de 75% kan scoren in de Grand Prix (en zou dus op papier het hele Deense team kunnen vullen, reserve incluis). En dan zijn er ook nog twee paarden die internationaal goed mee doen in de Lichte Tour (Touch of Olympic L en Blue Hors Farrell)

Vandaag in Hagen kwam Skodborg Merrald met de KWPN’er Blue Hors Don Olymbrio (v. Jazz) op 74,565% en ze had ook makkelijk over de 75% kunnen gaan als er geen foutje in de zigzag had gezeten. Overall een zeer steady en secuur gereden proef.

Frederic Wandres

Frederic Wandres, die thuis reed op het terrein van Kasselmann, ging met Bluetooth OLD (v. Bordeaux) over Skodborg Merrald. In de proef van Wandres en Bluetooth viel de mooie aanleuning op en ook hier gold: een steady, secuur en mooi gereden proef. De punten leken wat aan de dikke kant (zoals 7’s en 8-en voor de piaffe, waarin Bluetooth duidelijk nog wat meer kracht moet ontwikkelen. Onder de streep kwam er 76,065% (77,283-74,13%) op het procotol, waarbij vier juryleden Wandres op 1 hadden en eentje op drie (achter Skodborg Merrald en Daniel Bachmann Andersen).

Bachmann Andersen maakt indruk met Vayron

Daniel Bachmann Andersen lijkt met Vayron (v. Vitalis) weer een kampioenschapspaard in de maak te hebben. Het was ontzettend zonde dat de twaalfjarige door Helen Langehanenberg opgeleide Vayron op de laatste lijn in de piaffe even stilviel, anders was de score nog wel hoger uitgevallen dan de 74,152% van nu. Hoe dan ook is dit een combinatie om in de gaten te houden voor Riesenbeck dit jaar en volgend jaar Parijs. En dit was pas de vierde Grand Prix van de twee!

Nog een Vitalis

Op plaats 4 nog een Vitalis: Valencia AS scoorde 73,783% onder Fabiënne Müller-Lütkemeier. Deze combinatie heeft vorig jaar al eens een 75%-score gereden (CDI Lier), maar lijkt dit jaar nog eens duidelijk gegroeid.

Total Hope

Total Hope (v. Totilas) en Isabel Freese sluiten de top-5 af met 73,022% en de hengst lijkt dit jaar nog wat bevestigder op Grand Prix-niveau.

Andere combinaties in deze Grand Prix om dit seizoen nog in de gaten te houden zijn: Joao Pedro Moreira met Zonik Hit en Sönke Rothenberger met Matchball OLD. Die combinaties hebben beide nog wel kilometers nodig en kwamen nu op scores in de 71 en 70%.

Bron: Horses.nl