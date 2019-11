Frederic Wandres wint CDI4* Grand Prix in Münich

Met een score van 73,022% was Frederic Wandres met Westminster (Weltissimo x Davignon I) vrijdag de beste in de CDI4* Grand Prix, die als kwalificatie voor de Grand Prix Special geldt. Daarmee kwam, net als gisteren in de Grand Prix voor de kür, de winst in Duitse handen. Nicolas Wagner stuurde Quater Back Junior (Quaterback x Bonheur) met 72,413% naar de tweede plaats.

Wandres liet een keurige proef zien, waarbij onder andere achten werden genoteerd voor een drafappuyement, het halthouden en achterwaarts gaan en de pirouette naar rechts. De proef van Wagner kende meer uitschieters, maar de Luxemburger scoorde minder in het dubbel tellende piaffe- en passagewerk.

De top drie van de Grand Prix werd compleet gemaakt voor Emma Hindle en Romy del Sol (Romanov x Danny de Vito).

Uitslag.

Bron: Horses.nl

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!