Frederic Wandres wint in Inter I Hagen, geslaagd debuut voor Nathalie zu Sayn-Wittgenstein

Nadat Frederic Wandres donderdag op zijn thuisconcours CDI Hagen met Quizmaster FRH (v. Quasar de Charry) naar de overwinning in de Prix St. Georges reed, was vandaag opnieuw raak. In de Intermédiaire I noteerde het duo met 73,206% de hoogste score. Nathalie zu Sayn-Wittgenstein, die haar internationale rentree maakte, deed daar niet veel voor onder.

Na een pauze van vier jaar maakte Nathalie zu Sayn-Wittgenstein en geslaagde internationale rentree. Het CDI-debuut met Blue Hors Fifty Cent (v. Franziskus) was donderdag in de Prix St. Georges goed voor de derde plaats (70,441%). Vandaag in de Intermédiaire I kom het duo met 72,206% op naar de tweede plaats. Anna-Christina Abbelen maakte de top drie compleet. Haar proef met Quantanamera (v. Quaterback) was goed voor 71,206%.

Debuten Van der Wal en Reinders

Voor Nederland kwamen Irma van der Wal en Janneke Reinders, die beiden in Hagen hun internationale debuut maakten, aan de start. Van der Wal reed Hummer (v. Johnson) naar 66,941% (12e). Reinders en de Friese hengst Wirdmer Fan’e Boppelannen (v. Beart 411) kwamen op 66,618% (15e).

Uitslag

Bron: Horses.nl