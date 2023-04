Frederic Wandres wint Inter I kür Hagen met Bundeskampioen Quizmaster FRH

Frederic Wandres heeft beide Lichte Tour-rubrieken op het CDI Hagen gewonnen. Donderdag reed hij Bundeskampioen Quizmaster FRH (v. Quasar De Charry) naar 72.294% in de Prix St. Georges en vandaag won de combinatie de kür op muziek. Hennie Roffel tekende voor het beste Nederlandse resultaat en reed Remy Martin TKJ (v. Alwin 469) naar de negende plaats.

Frederic Wandres reed Quizmaster FRH naar de winnende score van 75.235% in de Inter I kür op muziek. Daarmee stond de combinatie ruim drie procent los van de nummer twee, Lars Ligus. Hij reed Baron Bollwerk (v. Bordeaux) naar 72.382%. Wandres werd door alle juryleden unaniem op de eerste plek gezet. De combinatie scoorde ondermeer hoge punten in de draftour met uitschieters in het schouderbinnenwaarts en de uitgestrekte draf. Nanna Skodborg Merrald en Blue Hors Touch of Olympic L (v. Blue Hors Don Olymbrio) maakten de top drie compleet.

Hennie Roffel beste Nederlandse

Hennie Roffel tekende voor het beste Nederlandse resultaat en reed Remy Martin TKJ naar de negende plaats. Donderdag had de Friese hengst nog wat last van spanning maar vandaag reed Roffel een vrijwel foutloze kür. Een persoonlijk record van 68.529% was goed voor een fraaie top tien klassering. Uiteindelijk werd de combinatie in het sterke deelnemersveld negende. Caroline Burema reed Java (v. Desperado) met 67.735% naar de 12e plaats.

