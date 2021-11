Frederic Wandres wint korte GP, Thamar Zweistra en Denise Nekeman in de prijzen

Vanmiddag schreef de Duitse dressuurruiter Frederic Wandres de korte Grand Prix in Madrid op zijn naam. Wandres reed de Bordeaux-zoon Bluetooth Old naar een score van 71.895%. Het paar scoorde 8'en op de verzamelde galop, verzamelde draf, het achterwaarts, de vliegende wissels en de algemene indruk. Thamar Zweistra en Denise Nekeman eindigden ook in de prijzen.