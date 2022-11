Frederic Wandres wint ook WB-kür Madrid, Thamar Zweistra derde

Frederic Wanders heeft zijn Duke Of Britain Frh weer helemaal terug. De 15-jarige Dimaggio-zoon verscheen sinds het WK in Herning niet meer in de baan nadat hij werd afgemeld voor de Special. Gister won de combinatie met overmacht de Grand Prix en ook vandaag wonnen ze ruimschoots de kür op muziek. Thamar Zweistra had een frisse Hexagon's Ich Weiss (v. Hexagon’s Rubiquil) maar wist dit goed te managen. De combinatie werd derde met bijna 80%.

De kür van Wandres en Duke Of Britain Frh was goed voor 84.830%. Hoogtepunt was opnieuw de draftour met een prachtige piaffe en passage. Helemaal foutloos was de kür vandaag niet, de wisselserie om de twee ging de mist in. Toch wist Wandres met kop en schouders boven de rest uit te steken en met bijna 5% los te winnen. Tweede werd Helen Langehanenberg die Annabelle (v. Conteur) vrijwel foutloos door de kür reed. Het optreden werd door de juryleden met 80.035% beoordeeld.

Frisse Hexagon’s Ich Weiss

De kür van Thamar Zweistra begon niet geheel vlekkeloos en de Zeeuwse amazone had haar handen vol aan Hexagon’s Ich Weiss. Gaandeweg de kür ontspande de pas negenjarige schimmelhengst steeds meer en gingen ook de punten omhoog. De energieke Ich Weiss deed goed zijn best en zijn amazone was na de kür ook zichtbaar blij met de proef. Uiteindelijk verscheen er 79.660% op het scorebord: goed voor een mooie derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl