Frederic Wandres zorgt voor verrassing, Hans Peter Minderhoud derde

In de verkorte Grand Prix gisteren op de Olympia Horse Show won Hans Peter Minderhoud met Glock's Dream Boy N.O.P. (v. Vivaldi) het debuut in het Wereldbekercircuit. Charlotte Dujardin en haar 'leenpaard' Hawtins Delicato (v. Diamond Hit) werden toen tweede. Maar in de kür op muziek vanavond in Londen was alles anders. Hier zorgde Frederic Wandres voor de grote verrassing. Hij reed Duke of Britain (v. Dimaggio) met de topscore van 80,030% naar de overwinning.

Frederic Wandres is vooral bekend als jonge paarden-specialist en reed de afgelopen jaren ook verschillende paarden op het WK in Ermelo. De Kasselmann-stalruiter debuteerde met Duke of Britain dit jaar in de internationale Grand Prix en won afgelopen oktober zowel de Grand Prix als de kür op de Wereldbekerwedstrijd in Zakrow (Polen).

Bijna niet geloven

Hoogtepunten van de Dimaggio-zoon waren de expressieve galop en de grote wissels. Wandres, die zich voor de gelegenheid had uitgedost met een vlinderdas, was zichtbaar gelukkig met de topscore van 80,030% en kon zijn overwinning bijna niet geloven.



Dujardin naar zelfde score

Ook de kür van Charlotte Dujardin en Hawtins Delicato, die ze van Carl Hester voor Londen Olympia mocht lenen omdat haar eigen toppaard Mount St. John Freestyle herstelt van een verkoudheid, werd beloond met 80,030%. Maar na toepassing van de ex aequo-regeling werd het de tweede plek. Gisteren in de Grand Prix had het duo een fout in de serie om de pas maar vandaag ging die probleemloos.

Minderhoud derde

Na het fantastische Wereldbekerdebuut gisteren in de Grand Prix, moest Hans Peter Minderhoud in de kür genoegen nemen met de derde plek. Dream Boy liet zich goed zien maar een aantal dure fouten, waaronder in de serie om de twee en in de tweede piaffe, stonden een hogere score in de weg. Het internationale kürdebuut werd beloond met 76,525%.

Watson en Davison

Thuisrijders Hayley Watson-Greaves en Richard Davison volgden op de vierde en vijfde plek. Watson en Rubins Nite lieten een sympathiek beeld zien maar de Rubin Royal-zoon verloor ritme in de pirouettes. De score kwam uit op 77,705%. De 63-jarige routinier Davison reed zijn eigengefokte Bubblingh (v. Lingh) op coole muziek naar 75,680%.

Uitslag

Bron: Horses.nl